PRIX DES FRUITS A MOSTAGANEM : La ‘’Clémentine’’ toujours à 300 dinars le kg

Cultivée sur une superficie de 6810 hectares avec 1.542.600 arbres d'agrumes, dont une forte dominance au sein des vergers d'orangers à Sirat, Bouguirat, Fornaka, El Haciane, Ain Nouissy, Hassi Mamèche, Ain Tédelès, et Kheir-Eddine, la récolte des oranges a débuté au mois de novembre avec la cueillette de la "Clémentine, encore "verte". Ce fruit garnit déjà les étals des marchés publics et de quelques marchands de fruits et légumes et se cède à un prix assez élevé et affiché à 300 dinars. Malheureusement, la " Clémentine" commercialisée présente encore un gout acide, car elle a été récoltée bien avant sa maturité totale, selon un arboriculteur, et elle reste également hors de la portée des ménages aux bas revenus, qui ne peuvent point l'acheter à ce prix. Malgré la forte production attendue en agrumes (Clémentine, mandarine, orange sanguine, orange Thomson, orange douce, citron et pamplemousse ) qui inonderont le marché local dans tous les prochains jours), cette importante offre ne semble point se répercuter par une baisse du prix , qui a tendance à se maintenir en tête de la mercuriale.