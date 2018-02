PRIX DES CARBURANTS, DU LAIT ET DU PAIN : Les subventions de l'Etat ne seront pas levées

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé que "les subventions de l'Etat aux prix des carburants, du lait et du pain ne seront pas levées". Il a souligné que "quelconque déclaration s'agissant d'une levée de subvention est infondée". M. Ouyahia avait indiqué que "l'Algérie a une politique sociale constante fondée sur la justice sociale et la solidarité nationale" et que "ce choix doit être consolidé par le travail" qu'il appelle à "sacraliser". M. Ouyahia, a soutenu que "le moment était venu d'imposer la force de la loi" pour arrêter ce qu'il a qualifié de "train du chaos". "Il est préférable de saisir toutes les opportunités et toutes les tribunes pour dire aux grévistes dans le secteur de l’éducation et celui de la santé de regagner leurs postes", a dit M. Ouyahia, également Premier ministre. "Protégez vos droits et protégez les droits du pays", a-t-il lancé, à ce propos, à l’attention des grévistes. Devant les cadres, élus et militants de sa formation politique, M. Ouyahia a fait état de la nécessité d’"expliquer au citoyen que de pareilles situations ne peuvent pas durer", affirmant qu’"il est temps de dénoncer ces comportements au nom de la démocratie et de la liberté d'expression". M. Ouyahia, a indiqué que "le choix de la politique sociale impos(ait) d'œuvrer à édifier une économie forte". "L'Algérie a une politique sociale constante fondée sur la justice sociale et la solidarité nationale. Ce choix doit être consolidé par le travail'', a-t-il ajouté, appelant à "sacraliser le travail''.