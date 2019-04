PRISON D'EL-HARRACH : Haddad dément les propos qui lui ont été attribués

Dans une mise au point signée par son avocat, Me Khaled Bourayou, Ali Haddad, patron de l’ETRHB, s’exprime depuis la prison d’El-Harrach, où il a été écroué depuis mercredi, sur des déclarations qui lui ont été attribuées. « Certains médias ont eu à imputer à mon client […] certains propos qu’il aurait tenus aussi bien lors de la procédure préliminaire qu’à l’issue de son inculpation par le juge d’instruction », indique l’avocat d’Ali Haddad. Il aurait déclaré devant les gendarmes : « Je n’irai pas seul, je les traînerai tous avec moi ». Ali Haddad, dont les déclarations ont été rapportées par son avocat, affirme « qu’il n’a nullement tenu ces propos d’autant plus que la procédure préliminaire est confiée à la police judiciaire de la sûreté nationale ». « Mon mandant s’insurge contre ces allégations tendancieuses entretenues à desseins afin de le salir voire l’accabler ostentatoirement devant l’opinion publique », écrit Me Bourayou. Ainsi, le tycoon du BTP estime « qu’il n’aura à rendre compte qu’à la justice de son pays ; dans le cadre d’une enquête objective lui assurant ses droits fondamentaux et tout particulièrement dans le respect de la présomption d’innocence ».