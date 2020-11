PRISE EN CHARGE GRATUITE DES INSUFFISANTS RENAUX : Convention avec des cliniques privées à Mascara

La délégation de la fédération nationale d'aide aux patients atteints d'insuffisance rénale de Mascara, vient de conclure des conventions avec une vingtaine de cliniques médicales spécialisées du secteur privé, pour la prise en charge gratuite des insuffisants rénaux au niveau de la wilaya de Mascara, selon docteur Amina Bahloul déléguée et représentante locale de ladite fédération.. Meme chose faite avec les laboratoires qui se chargent des analyses médicales demandées par les médecins traitants. Docteur Bahloul Amina ajoute que cette opération rentre dans le cadre d'une initiative de solidarité avec ces patients dont certains sont des démunis et d'autres sont incapables de travailler et n'ont pas de revenus. On s'attend d'ailleurs à l'élargissement de l'opération pour inclure d'autres cliniques médicales dans diverses autres spécialités, pour ainsi épargner aux patients, les déplacements hors de la wilaya de Mascara, pour des examens et analyses médicaux. Ce sont d'ailleurs 530 patients atteints d'insuffisance rénale dans la wilaya de Mascara qui suivent des séances d'hémodialyse dans cinq centres publics et deux autres privés. La fédération compte aussi signer une convention avec l’entreprise de transport urbain et suburbain de la wilaya, au profit des insuffisants rénaux pour leur permettre de se déplacer gratuitement comme c’est le cas dans d’autres wilayas, a indiqué docteur Bahloul Amina.