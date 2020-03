PRISE EN CHARGE DES HABITANTS DES ZONES D'OMBRES : Une délégation ministérielle à pied d'œuvre à Oran

En effet, des mesures pour la prise en charge de leur préoccupation en matière de logements et d’aides notamment, celles prévues pour le mois de Ramadan. Pour rappel, quatre groupes sont formés pour le recensement des zones d’ombre et points noirs à travers les différentes communes de la wilaya en application des instructions du Président de la République Abdelmadjid Tebboune lors de la rencontre gouvernement walis. Ces groupes sont composés de représentants de différents secteurs, des élus de l’APW, présidés par un attaché au cabinet du wali qui se chargent de la mission d’inspecter et fixer toutes les zones d’ombre et points noirs au niveau des communes et ce, en collaboration avec les chefs de daïras. Les éléments de ces groupes effectuent des sorties quotidiennes sur le terrain pour recenser des zones d’ombre à Oran, déterminer les préoccupations et les principaux problèmes en vue d’une prise en charge effective sur place. Ils présentent les résultats de leur travail lors de réunions régulières tenues au siège de la wilaya présidé par le wali. Hormis le recensement des zones d’ombres, le wali d’Oran a installé des équipes pour le recensement des écoles qui ne sont pas dotées de chauffage ou de cantines et ne servant pas de repas chauds aux enfants. Le wali fait de la prise en charge des enfants dans les écoles un point d’honneur, nous confiera-ton. Son objectif est qu’il n’y ait plus d’enfants souffrant de froid dans les classes. Signalons que la commission ministérielle sillonnera les 26 communes pour s’enquérir des besoins vitaux du citoyen.