PRISE EN CHARGE DES ENFANTS AUTISTES A MOSTAGANEM : L’association ‘’Amel’’ épinglée par une Commission

En dépit de ce constat officiel relatif à l’incompatibilité du local avec les activités de prise en charge des enfants autistes, ladite Association à déclaré également, dans sa page du réseau social : « Nous continuons cependant de travailler avec vos enfants. Nous avons donc fait des nouvelles demandes de local auprès de la wilaya et la daïra de Mostaganem pour la prise en charge des enfants, nous vous tenons informés des suites de nos démarches ». Autant de questionnements se posent suite à ces déclarations en considération du fait que le cas de la prise en charge des ‘’enfants autistes’ est un cas spécial et délicat qui exige une infrastructure adaptée, dotée des équipements nécessaires et parfaitement encadrée par des psychologues spécialisés, en nombre suffisant, conformément aux normes en vigueur définies par la réglementation, selon les spécialistes en la matière. A noter que les parents sont et demeurent les premiers concernés sociaux et les premières victimes à souffrir de l’état psychologique et mental de leur progéniture .Pour ces derniers, il y a l’exigence d’une demande intransigeante pour des soins appropriés, à dispenser par un personnel de haute qualification, dans la chaine de traitement de l’handicap mental. Dans cette affaire où la Commission compétente a émis des réserves appelant à la mise en conformité du local actuel où active cette association, dénommée « Autistes espoir Mostaganem», le délai règlementaire accordé, à déjà commencé à courir et tire bientôt à sa fin.