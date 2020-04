PRISE EN CHARGE DES CAS DE COVID19 A MOSTAGANEM : L’hôpital "Che Guevara" retenu comme centre d’accueil

Mardi soir, lors de la réunion ,qui a eu lieu au niveau du siège de la wilaya de Mostaganem, de la cellule de crise et la prévention contre l'épidémie du Coronavirus avec le pôle du collectif de la région, selon une source digne de foi ayant assisté à cette rencontre restreinte, plusieurs décisions ont été prises et notamment le principe de désigner l’établissement public hospitalier de Mostaganem ‘’Che Guevara’’,comme structure d’accueil pour recevoir tous les patients concernés par le Covid-19 et de prendre en charge les soins qui leurs sont nécessaires et ce, avec l'aide des services compétents de l'hôpital des 240 lits de Kharrouba, qui n'a pas encore entré en service. En outre, indique la même source, il a également été décidé la mise en place d'un comité medio-scientifique consultatif , composé de médecins spécialistes des épidémies qui a pour mission de donner des directives médicales ,sous sa supervision et en coordination avec la direction de la santé et la cellule de crise. En ce sens et pour une meilleure efficience des mesures prise, des instructions ont été données au directeur de la santé et de la population, pour parrainer pleinement les médecins de son secteur ainsi que le personnel paramédical. Entre-autres, il lui a été recommandé par la cellule de crise sanitaire, de veiller à fournir les moyens nécessaires à leur protection et de prendre attache avec le directeur des transports pour assurer leurs déplacements, de leurs domiciles respectifs vers tous les services de la santé et ce, pour une présence effective, sans faille, a-t-on appris, par ailleurs