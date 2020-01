PRISE DES FONCTIONS DES NOUVEAUX MINISTRES : Le gouvernement Djerad au défit de la crise

En effet, Abderrahmane Benbouzid a pris à Alger ses fonctions de ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en remplacement de M. Mohamed Miraoui. Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad a été installé, également, dans ses fonctions de ministre délégué, chargé de l'industrie pharmaceutique. Intervenant lors de la cérémonie de passation des pouvoirs M. Benbouzid dira qu'il hérite d'un poste de responsabilité à la tête d'un secteur "très sensible et en contact direct avec les citoyens". Il a estimé que la situation du secteur de la santé est "très difficile", d'où la nécessité de "conjuguer les efforts" pour "réussir le défi de changer l'image de ce secteur". Sid Ali Khaldi, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, a pris à Alger ses nouvelles fonctions en remplacement de Raouf Salim Bernaoui, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence des cadres du secteur. Khaldi dans une brève allocution a déclaré ‘’Je veillerai à assurer la poursuite des efforts consentis par mon prédécesseur qui a pris les rênes de ce secteur dans une conjoncture très difficile". Mme Malika Bendouda a pris ses nouvelles fonctions de ministre de la Culture en remplacement de M. Hassane Rabehi. La cérémonie de prise de fonctions s'est déroulée au Palais de la culture Moufdi-Zakaria en présence des cadres du ministère et des responsables de structures de la culture. Dans son allocution, Malika Bendouda a mis en avant sa volonté de "revoir la conception générale de la culture et de réconcilier le citoyen avec sa culture et son identité". La ministre a également annoncé un prochain "débat sur la politique culturelle du pays", considérant la Culture comme "un secteur vital (...) aujourd'hui en crise". - Berraki Arezki, le nouveau ministre des Ressources en eau, a pris ses fonctions, en remplacement de M. Ali Hamam. Lors de la cérémonie qui s'est déroulée en présence des cadres du secteur, M. Ali Hamam a salué le soutien dont il a joui durant la brève période passée à la tête du secteur et les efforts consentis par les cadres du ministère qui l'ont accompagné, notamment en matière d'approvisionnement de toutes les wilayas du pays en eau potable. M. Hamam s'est dit convaincu que le nouveau ministre donnera "un nouvel élan" pour le développement de ce secteur vital au service du citoyen, d'autant que ce dernier "est un enfant du secteur", a-t-il dit. - Abderrahmane Raouya a pris, lui aussi, ses fonctions à la tête du ministère des Finances en remplacement de M. Mohamed Loukal.