PRISE D’UN MALAISE A MASCARA : Une personne provoque la panique à Tighennif

Une personne âgée a été prise d’un malaise alors, qu’elle effectuait des achats au marché des légumes et fruits. Au lieu d’être secourue, elle créa la panique et toutes les personnes qui se trouvaient à l’intérieur du marché quittent à la hâte les lieux, croyant que cette dernière porte le virus du Covid-19. Ce n’est qu’à l’extérieur du marché, que la protection civile est appelée pour transporter la dite personne à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Le marché est resté plusieurs minutes vide, puis il a progressivement repris son activité permettant aux citoyens de faire leurs achats normalement. L’information quant à elle continue à circuler de bouche a oreille. Certains marchands ont mis leurs bavettes, alors que quelques minutes seulement avant cet évènement, ils ne la portaient pas. Malgré les campagnes de sensibilisation répétées, certains citoyens continuent à négliger la situation, or que la contamination fait son bout de chemin.