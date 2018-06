PRIS D’UN MALAISE CARDIAQUE : Brusque décès d’un prisonnier à Tiaret

De source généralement bien informée, l’on apprend que le dénommé M.A, 36 ans, et incarcéré depuis près de 2 ans après avoir été condamné à 7 ans de prison ferme dans une affaire de psychotropes, a rendu l’âme ce mardi 12 juin 2018. En effet et en dépit des grands efforts déployés par le staff médical de la prison, le détenu a été pris d’un malaise cardiaque et ayant perdu connaissance, il a été transféré d’urgence à l’hôpital "Youssef Damerdji", cependant le destin a voulu autrement tout en notant que la victime suivait ses traitements selon les normes et qu’il était bien pris en charge, selon les responsables de la prison ainsi que sa famille. Le corps de la victime a été déposé à la morgue et une enquête est en cours.