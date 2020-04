PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES PERSONNELS DE LA SANTE : Le ministre de la santé apporte des précisions

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a souligné que la prime exceptionnelle accordée aux personnels de la santé, sur ordre du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sera versée exclusivement aux personnels risquant quotidiennement leurs vies dans la prise en charge des malades atteints du coronavirus. En effet, le ministre Benbouzid a fait savoir que les directeurs et chefs paramédicaux fourniront avec précision des listes des personnels de la santé, contenant les noms de ces derniers. "J’ai l’appui du président de la République pour engager cette refonte, il l’a déclaré et veut que la médecine soit de qualité et que tout le monde y contribue", a-t-il affirmé, ajoutant qu'il est question surtout de mettre fin à tous "les dysfonctionnements" sanitaires, tels que "la mauvaise" répartition des ressources, l’engagement de dépenses injustifiées. Il a précisé que ces réformes auront trait à certaines mesures notamment celles relatives au service civil et à l’Observatoire national de la santé, ajoutant qu'il est prévu la création de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, institution autonome qui sera placée sous l’autorité du chef de l’Etat et ses membres seront désignés par le président de la République. S'agissant la revalorisation du corps médical, le Pr Benbouzid a souligné que le président de la République avait rappelé avec insistance l’intérêt qu’il attache au corps de la santé, estimant que ce dernier mérite une amélioration des conditions salariales et, en contrepartie, une amélioration dans le travail. Quant à la situation sanitaire relative à la propagation du coronavirus, le ministre a rassuré qu’elle se stabilise, mais la prudence est de mise, a-t-il indiqué.