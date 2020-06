PRIME DEDIEE AUX PERSONNELS DE LA SANTE : Versement prévu la semaine prochaine

En effet, après un débat sur le retard accusé dans le versement de ce cette pension signée par le Président Tebboune dans un décret instituant l’octroi d’une prime exceptionnelle au profit des personnels des structures et établissements publics relevant du secteur de la santé, mobilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du coronavirus, le ministre des Finances Abderahmane Raouya vient de donner son feu vert pour procéder au paiement dés lundi 15 juin prochain, rapporte le journal Francophone « Liberté ». Selon la même source, les retards de paiement sont liés aux modalités de paiement et au problème de budgétisation « la prime n’était pas budgétisée au début de l’année ». Par ailleurs, le ministère de la Santé a sollicité, par écrit, il y a quatre jours, le département des Finances pour l’autoriser à verser à découvert la “prime présidentielle” aux professionnels de la santé concernés. “Après le feu vert de Raouya, le ministère de la Santé a instruit les gestionnaires des structures hospitalières pour accélérer la procédure de paiement. L’opération sera débloquée le temps de finir la révision et la mise à jour des listes des différents corps bénéficiaires. Pour rappel, la prime est servie mensuellement selon des montants forfaitaires allant de 10.000 DA au profit des personnels administratifs et de soutien, 20.000 DA pour le personnel paramédical et de 40.000 DA pour le personnel médical. Elle est servie pour une période de trois (3) mois renouvelables. Son bénéfice peut être étendu à d’autres catégories de personnels mobilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du coronavirus.