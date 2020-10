PRIERE DU VENDREDI ET OUVERTURE DES MOSQUEES : Le ministre Belmehdi s’exprime

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs s’est exprimé, au sujet la reprise de la prière du vendredi. Une décision conditionnée par les recommandations du Comité scientifique. En effet, lors d’une conférence de presse tenue hier, jeudi 1er octobre à Biskra, le ministre de Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a indiqué que la reprise de la prière du vendredi en Algérie « est aussi préoccupante [pour les autorités] que le retour des élèves aux classes ou la réouverture des frontières du pays ». Le ministre a expliqué que cette décision dépend des orientations et des recommandations du Comité scientifique chargé du suivi du Coronavirus; mais également de l’évolution de la situation sanitaire et le respect des citoyens à l’égard des mesures préventives en vigueur. Selon Belmehdi, la reprise de la prière du vendredi en Algérie est tributaire « du respect par les citoyens des mesures de prévention; notamment celles préconisées par le Comité scientifique ». Pour rappel, la prière du vendredi [Salat El Djoumouâa] n’est toujours pas autorisée, en dépit de la réouverture progressive des mosquées amorcée la mi-août dernier. À travers le territoire national, les mosquées n’accueillent pour le moment que les prières du Dohr, du Asr et du Maghrîb.