PREVU A PARTIR DU 24 AVRIL AUX SABLETTES : Un salon international de l’investissement et de l’exportation

Placé sous le haut patronage de monsieur le ministre du commerce, le IINVEXX (salon international de l’investissement et de l’exportation) se veut dans sa première édition d’être le salon de référence dans les métiers de l’investissement et de l’exportation en Algérie. Il représente une terre de rencontres nationales et internationales avec plus de 100 participants. Ouvert sur tous les secteurs économiques (primaire, secondaire et tertiaire), le salon s’appuie sur la diversité, l’échange et l’appui des investissements et des exportations en Algérie, une préoccupation devenue de premier ordre. Prévu du 24 au26 du mois avril l’évènement qui est organisé par la Chambre de commerce et d'Industrie Dahra en étroit partenariat avec la Compagnie AZIMUT, la première édition du Salon International de l'investissement et de l'exportation "IINVEX" prévu à l'Hôtel El Mansour Palace aux Sablettes, a pour objectif de favoriser l’échange et le partage des savoirs et construire des partenariats durables ; positionner l’investissement au cœur des pratiques économiques en Algérie, dans tous les secteurs ; et d’inciter au développement qualitatif et quantitatif de la production nationale à travers la promotion d’un savoir-faire national dans le but de favoriser une meilleure ouverture sur les marchés internationaux. LIINVEXX porte également le vœu d’encourager les investisseurs et autres opérateurs économiques à une reconsidération de leurs plans de développement en vue de l’instauration d’une stratégie d’investissement et de production tournée vers l’export ce qui facilitera systématiquement et indéniablement la culture d’exportation en Algérie. Il cible comme visiteurs, les professionnels de tous bords.