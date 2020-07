PREVENTION SANITAIRE A MOSTAGANEM : Opérations de stérilisation de la zone Est de la ville

Dans le cadre de la poursuite des opérations de stérilisation tendant à endiguer la propagation de l’épidémie du Coronavirus SARS CoV2, l'équipe de l'unité principale, l'unité principale de la protection civile de Kharrouba ainsi que (02) deux équipes de la colonne mobile de la lutte contre les feux de forêt se sont engagées dans une large opération de stérilisation des quartiers Est de la ville de Mostaganem, a-t-on appris du service de communication de la Direction des pompiers la wilaya de Mostaganem .Cette action d’envergure s’est déroulée en collaboration avec d’autres partenaires, à savoir : les éléments du service de la prévention sanitaire relevant de l’entreprise publique de la santé de proximité de Mostaganem, ceux de la direction de l'environnement de la commune de Mostaganem, de l’entreprise publique « EPIC Mosta-propre » et notamment ceux du centre technique d’enfouissement l'opération comprenait le quartier « El Hana », des 600 logements et la partie Ouest de la zone de Kharrouba. D’autre part, il est à noter que de nombreux citoyens de la ville ont exprimé le souhait que : « de telles opérations puissent toucher également les immeubles du centre-ville de Mostaganem dont certains, sont carrément dans un état préoccupant et peu rassurant », ont-ils déclarés.