PREVENTION ROUTIERE A SIDI BEL ABBES : La police sensibilise les enfants malentendants

Les éléments des forces de police de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbes viennent d'organiser une campagne de sensibilisation, au profit des enfants malentendants de l'école des sourds, implantée à Sidi Bel Abbes, a indiqué un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Cette louable campagne de sensibilisation ,selon le communiqué, a été axée essentiellement sur la prévention routière et a comme objectifs de rappeler et faire prendre conscience que ces innocents, plus vulnérables et souffrant d'une déficience auditive plus ou moins importante ,ont pleinement droit à l'accès à la route ,à la sécurité personnelle et à un cadre de vie rassurant, de façon à ce qu'ils agissent de manière autonome, sachant pertinemment qu'ils partagent notre quotidien sur les dangers et difficultés rencontrés sur la route, ''lieu de bruits et de nuisances". Dans la même optique, les organisateurs ont mis à la disposition de ces enfants à mobilité réduite, un parc automobile d'apprentissage de la conduite sur circuits adaptés. Après quoi, dépliants et autres documents constituant des supports visuels intéressants, leur ont été remis.