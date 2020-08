PREVENTION CONTRE LES FEUX DE FORETS DANS LE DAHRA : La protection civile en patrouille dans les zones sensibles

Selon les informations parvenues de la cellule de communication de la protection civile et eu égard au climat caractérisé par des journées particulièrement chaudes, comme annoncé par la météo, des patrouilles de surveillance préventive sont menées par les différentes unités secondaires de la protection civile ,au niveau de la partie orientale de la wilaya de Mostaganem. La direction de la protection civile indique que cette opération s'inscrit dans le cadre de la limitation du déclenchement des incendies et de l'identification des chemins qui y mènent. Il comprenait plusieurs zones forestières, à l'instar de la forêt de Bourhama, dans la commune de Hadjadj, la forêt de "Anasria",dans la commune de Sidi Ali, la forêt du "phare», dans la commune de Benabdelmalek Ramdane .A cet effet, il s'agit de convois ,dotés d'une colonne mobile de lutte contre les incendies de forêt, qui sont dans une action de prospection, d’identification et de repérage des sites forestiers sensibles aux éventuels départs de feux ainsi que les chemins susceptibles d' être empruntés, en cas d'imminente intervention .