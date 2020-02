PREVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS : Le secteur de la santé est mobilisé à Mostaganem

M. Khalil Mohamed Toufik, directeur de la santé et de la population de Mostaganem ; a déclaré, lors d'une journée d’étude ,de sensibilisation et d’information, tenue récemment, sur le "virus Corona", que "l'unité de surveillance médicale avancée, installée au début de cette semaine, au niveau des frontières maritimes du port commercial de Mostaganem, a une grande importance dans le cadre du programme de prévention contre le virus corona». Il a également souligné que "l'installation de la cellule de vigilance au niveau de la wilaya de Mostaganem est intervenue, conformément aux récentes instructions du ministère de tutelle , visant à la prévention contre ce virus qui s'était propagé récemment, en Chine ainsi qu’à l’accompagnement sanitaire qui serait nécessaire vis-à-vis de tout cas suspect ou confirmé".M. Khalil a déclaré notamment que «le secteur de la santé est habitué à faire face à de tels cas dans lesquels il est mobilisé dans la cadre de la prévention et les soins des personnes infectées, comme ce fut le cas les années précédentes avec le virus du SRAS, la grippe porcine et la grippe aviaire».