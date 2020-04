PREVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS : Le mouvement El Bina met en avant les efforts des innovateurs

Le mouvement El Bina a mis en avant, mardi, la contribution des innovateurs algériens dans la prévention contre la pandémie du coronavirus, à travers la réalisation des outils de prévention, des kits de dépistage du virus et des machines de respiration artificielle. La pandémie du coronavirus a fait germer des idées créatives chez nos innovateurs qui ont contribué par des centaines d’innovations dans la prévention contre cette pandémie, aussi bien dans la fabrication du matériel de prévention, des appareils de dépistage du virus, des machines de respiration artificielle que dans les programmes de recensement médical et autres, en les mettant gratuitement à la disposition des pouvoirs publics et des établissements hospitaliers, au service du citoyen et du pays, a écrit le mouvement dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation célébrée le 21 avril de chaque année. Cette pandémie que vit le pays, à l’instar des autres pays, a ouvert un large champ aux enfants de l’Algérie pour réaliser de nombreuses initiatives créatives qui ont permis de subvenir aux besoins élémentaires pour lutter contre cette pandémie, ajoute le parti. L’histoire retiendra que les efforts des enfants de l’Algérie avaient eu un rôle éminent en matière de lutte contre la propagation de cette pandémie, a soutenu la formation, souhaitant que le pays puisse vaincre cette pandémie, en étant en première ligne des pays ayant réussi à surmonter cette crise.