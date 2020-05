PREVENTION CONTRE CORONAVIRUS A MOSTAGANEM : La police appelle les commerçants au respect des règles

Dans le prolongement de son programme de mise en œuvre de la prévention et la lutte contre la menace de propagation de la pandémie du Coronavirus Covid-19, des équipes de la police administrative, relevant de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont été déployées dans leur circonscription territoriale. Elles sont chargées de poursuivre leurs campagnes de sensibilisation auprès des commerçants, notamment ceux qui attirent un grand nombre de clients et ce, afin de prévenir le risque de propagation de la pandémie du Coronavirus Covid-19.Le plan adopté vise à intensifier les activités de terrain de la police qui sont liées au contrôle et à l'application des règles sanitaires de prévention par les propriétaires de magasins, en commençant par des opérations de sensibilisation et de sensibilisation. Cette activité vise également la mise en œuvre de mesures dissuasives à leur encontre, notamment en leur dictant les instructions et les lois en vigueur, en cas de violation, là où elles sont commises. Les propriétaires de magasins doivent:1/Empêcher plus de 03 clients d'entrer dans le magasin en une seule fois.2/Empêcher toutes les formes rassemblement et la promiscuité, en dehors du magasin commercial.3/Fournir tous les moyens de protection et produits de stérilisation.4/ veiller au Respect de la distanciation sociale entre les clients. Dans le même but, il est nécessaire qu’ils affichent des panneaux de sensibilisation, notamment à l’entrée et à la sortie, afin d'éviter toute collision ou frottement entre les clients. Le processus de suivi a inclus dans sa première étape les centres commerciaux, les magasins de vente au détail de produits alimentaires et les magasins de vente de vêtements pour enfants. A ce jour cette opération de sensibilisation à déjà touché quelques 16 des commerces et magasins précités. La direction de la sureté de wilaya compte sur la compréhension des citoyens de la situation actuelle et les invite à avoir le souci permanent de respecter les règles de protection de la santé, lesquelles restent le meilleur moyen de prévenir la propagation de cette dangereuse épidémie virale.