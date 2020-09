PREVENTION ANTI CORONAVIRUS A MOSTAGANEM : Que doit-on porter : une bavette ou une mentonnière ?

La décision d’État de déconfiner certaines wilayas dont Mostaganem, par ailleurs, et d’autoriser également, les garderies ainsi que les crèches à reprendre leurs activités intervient dans le cadre de la levée progressive du confinement. En outre, il a révélé que cette décision a été prise également suite à la stabilité relative de la situation épidémiologique comme rapporté par diverses sources crédibles. A Mostaganem, il est malheureux de constater que pas mal de citoyens ont commencé à négliger les mesures préventives notamment, le port du masque sanitaire ou bavette, communément appelé. A ce sujet, beaucoup de gens ne portent plus cette bavette au niveau de la bouche et du nez mais bel et bien uniquement sur leur menton. Du coup, ces personnes souvent nonchalantes et peu souciâtes du principe de précaution et de protection, ont inventé la « bavette –mentonnière » qui et en passe de devenir une « mode populaire » en ces temps de grandes incertitudes et où après de longs mois de confinement, il est donc grand temps, selon des spécialistes de la santé et de la politique, de revenir à la vie scolaire, sociale, scientifique, économique et même sportive, que culturelle, pour une vie normale. Il est nécessaire quand même de respecter les mesures préventives, afin d’enrayer la propagation du Coronavirus, car le moindre relâchement pourra mettre en échec ce long confinement payé au prix fort en vies humaines et en pertes économiques. Mostaganem ne sera pas un cas d’exception par rapport à la lutte contre le coronavirus et les citoyens doivent s’obliger à respecter strictement la distanciation physique, les règles d’hygiène et porter correctement la bavette comme il se doit de l’être et non de la transformer en « mentonnière ».