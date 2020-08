PRESSE ET PUBLICITE : Belhimer confirme sa volonté d’assainir le secteur

La presse en général et la publicité en particulier, qui cristallisent actuellement toutes les passions chez les professionnels des médias, ont été au centre d'une rencontre organisé lundi par la Direction de l’ANEP. Une occasion pour le ministre de la Communication de réitérer, au nom du gouvernement, sa promesse de nettoyer le secteur de la publicité en mettant « fin aux ambitions et pratiques contraires au métier de journaliste ». Sous le thème « Les critères transitoires pour l'attribution de la publicité publique", le ministre de la Communication a encore expliqué que "l'objectif suprême", à travers cette action d'assainissement du secteur, consiste à faire en sorte que le journalisme soit pratiqué par des professionnels, à savoir les "seuls journalistes", "Nous sommes le seul propriétaire d'une institution indépendante, responsable sur le plan réglementaire de ses décisions", a déclaré le ministre, ajoutant : "nous ne nous érigeons pas en tant que tutelle car l'ère de l'allégeance et de la tutelle administrative a abouti à des catastrophes économiques qu'il est difficile d'évaluer aujourd'hui.", dit encore Belhimer en parlant de l’autonomie de gestion de l’ANEP. Et le ministre de féliciter justement cette dernière pour son initiative de mettre en place "un règlement juridique des procédures contractuelles régissant l'accès à la publicité publique qu'elle gère en tant qu'autorité exclusive de l'Etat dans un pays où la demande publique est le principal moteur de l'investissement et de l'activité économique". Dans le même ordre d'idée il a mis l'accent sur "la clarification du rôle et de la place des soumissions et des offres publiques dans la liste des produits publicitaires". M. Belhimer a également révélé que l'ANEP a prévu d'introduire un avenant aux conventions d'attribution de la publicité, à compter du 1er janvier 2021, précisant qu'il s'agit d'une "procédure d'introduction d'une nouvelle ,transaction commerciale et de partenariat dans un contexte juridique contraignant".