PRESSE ELECTRONIQUE : Un atelier consacré à l'avant-projet de loi

Un atelier consacré à l'avant-projet de loi sur la presse électronique se tiendra, demain, jeudi à Alger, avec la participation de l'ensemble des professionnels du secteur pour en consacrer le développement et de préciser les fondements organisationnels de son activité, rapporte, mardi, l’APS. La même source indique que l’atelier, qui se tiendra à l'Ecole supérieure de journalisme et des sciences de l'information (Enjsi), servira à faire un état des lieux de la presse électronique, à recenser les préoccupations de ses acteurs pour tracer une stratégie participative en vue de la développer et d'en préciser les fondements organisationnels de son activité. Soulignant qu’il était le premier d'une série prévue sur la réforme du secteur de la communication, l’atelier réunira l'ensemble des professionnels du secteur, des académiciens, des opérateurs et des experts pour leur soumettre un exposé démonstratif et un avant-projet de texte avant son adoption par l'Exécutif, tel qu’annoncé, janvier dernier, par le ministre de la Communication, et Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.