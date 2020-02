PRESSE ECRITE : Création du 1er quotidien algérien en langue amazighe

Le premier quotidien national d’information en langue amazighe intitulé « Tamaamrit » a paru ce samedi 22 février, qui coïncide avec la célébration du premier anniversaire du mouvement citoyen Hirak et la consécration de cette date par le président de la République comme Journée nationale de la fraternité et de la cohésion peuple-armée pour la démocratie. De format tabloïd, ce journal généraliste a été créé par l’équipe du journal. La Cité et d’anciens cadres du Haut commissariat à l’Amazighité (HCA), venant ainsi renforcer la présence de la langue amazighe dans le paysage médiatique national, après le site de l’APS, lancé en mai 2015. Décliné en version « Tamaamrit » (caractères latins), il œuvrera, entre autres, à la promotion de la langue amazighe à travers le traitement et la diffusion de l’information dans la deuxième langue officielle du pays, annoncent ses initiateurs. Dans son numéro expérimental, le journal a consacré neuf pages au mouvement Hirak qui vient de boucler sa première année, alors que les autres pages sont consacrées notamment aux rubriques culturelle et sportive. Le quotidien La Cité compte déjà à son actif 550 éditions du cahier amazigh annexé à l’édition francophone, ainsi que 12 numéros d’un mensuel exclusivement édité en langue amazighe.