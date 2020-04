PRESSE : Belhimer évoque le dossier des financements étrangers

Le ministère de la Communication a indiqué jeudi que tous les dossiers de financements extérieurs au bénéfice de la presse ou de tout autre secteur seront ouverts, ces financements étant « absolument interdits » par la loi. « Tous les dossiers de financements extérieurs au bénéfice de la presse ou de tout autre secteur seront ouverts, c’est-à-dire mis à plat par les instances ad hoc de l’Etat. Cet examen et cette exposition en détail seront effectués sous l’angle de ce que ces financements étrangers recèlent comme atteintes caractérisées à la souveraineté nationale. Ces financements alimentent, par ailleurs, les résistances aux réformes patriotiques souhaitées », a affirmé le ministère dans un communiqué. Le ministère de la Communication a rappelé que le premier responsable du secteur, Dr. Ammar Belhimer, porte-parole du gouvernement, avait récemment appelé tous les acteurs de la presse nationale au « strict respect de la loi, notamment en ce qui concerne les financements étrangers » et avait précisé que « ces financements extérieurs quelles qu’en soient la nature, l’origine et la provenance sont absolument interdits ».