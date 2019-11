PRESIDENTILLE : Bengrina propose un "nouveau modèle économique"

Le président du Mouvement Binaa, Abdelkader Bengrina propose un "nouveau modèle économique" devant être "libre et social" et qui sera adopté après la conclusion d'un pacte socioéconomique issu d'ateliers de dialogue national auxquels prendront part toutes les compétences. Erigé en un cadre d'orientation des réformes devant être engagées, ce pacte sera élaboré avec l'association de l'ensemble des acteurs politiques et économiques des secteurs, public et privé, de la société civile et de l'élite nationale, lesquels acteurs définiront les choix socioéconomiques du pays pour sortir de la crise économique et s'affranchir de la dépendance structurelle aux hydrocarbures. A court terme (2020-2021), le candidat Bengrina propose des "mesures d'urgence" et des "mécanismes minutieux" pour régler les dysfonctionnements économiques , tandis qu'à moyen terme (2020-2024), les efforts seront axés sur la définition des orientations et des choix généraux du système socioéconomique sur la base desquels seront lancées des réformes structurelles reposant sur la hiérarchisation des priorités et la dynamisation des énergies matérielles et humaines.