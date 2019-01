PRESIDENTILLE 2019 : Qui de Mokri ou Abou Djerra sera candidat du MSP ?

A la faveur de la convocation du corps électoral en prévision de la présidentielle, la bataille de leadership a repris de plus belle entre ces frères-ennemis qui, tous deux, caressent le doux rêve de porter les couleurs du mouvement le 18 avril prochain. La lutte d’influence entre Mokri et Soltani qui sont les hommes forts du MSP est telle que son écho est sorti sur la place publique notamment sur les réseaux sociaux et plateaux de télévision. Partisan du compagnonnage politique avec le pouvoir, Abou Djerra Soltani n’a jamais perdu espoir de pouvoir récupérer une place au sein du gouvernement qu’il n’aurait jamais dû quitter. Il ne prend d'ailleurs même plus les précautions d’usage dans les médias pour fustiger le chef du MSP, Abderrazak Mokri, qui prône le maintien de la ligne politique dure et sans concession envers le pouvoir quitte à rester dans l’opposition. Ses épanchements et ses coups de gueule contre Mokri sont devenus une matière première pour les médias et les journaux sur les colonnes et les plateaux desquels l’ex ministre d’Etat défend sa méthode «participationniste» en brandissant l’héritage de feu Cheikh Nahnah. Acculé, Abderrazak Mokri qui a menacé un temps de traduire son contempteur devant le conseil de discipline du parti pour ses sorties des rangs, a fini par se résoudre à mettre un terme au désaccord en tendant une main de salut à Abou Djerra. C’est ainsi que Mokri vient de l’inviter ainsi que d’autres personnalités influentes du MSP à l’image d’Abderrahmane Saidi et El Hachemi Djaâboub, à un tête-tête pour tenter d’enterrer la hache de guerre et aller à l’élection présidentielle en rangs serrés.