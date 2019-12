PRESIDENTIELLE : Report de toutes les compétitions sportives

Le ministère de la jeunesse et des sports a signé un arrêté stipulant l’arrêt de toutes les manifestations et les compétitions sportives jusqu’au 15 décembre prochain. « La Fédération algérienne de football (FAF) porte à la connaissance de toutes les Ligues, des clubs et du grand public que toutes les compétitions et manifestations footballistiques sont reportées du lundi 9 décembre à 00 heure jusqu’au 15 du même mois à 06h00, et ce conformément à un arrêté du Ministère de la jeunesse et des sports (MJS). » lit-on dans un communiqué paru sur le site officiel de la fédération algérienne de football. Alors qu’il est de coutume que cette décision soit prise à chaque échéance électorale, la ligue de football professionnel avait quand même décidé de programmer des rencontres durant cette période. En effet, le match en retard de la treizième journée entre la JS Kabylie et le MC Oran devait se tenir aujourd’hui avant que le MJS ne décide de reporter toutes les compétitions sportives comme elle le fait à chaque fois. La délégation du MC Oran s’est déplacée à Tizi Ouzou puisque la décision du ministère n’a été communiquée par la fédération qu’hier soir, soit la veille de la rencontre. La LFP aurait, donc, dû reporter les journées programmées jusqu’à la fin de cette période et ne pas causer de désagréments aux clubs. La quatorzième journée de Ligue 2 qui devait avoir lieu samedi 7 décembre et qui a été reportée pour le 14 décembre devra être de nouveau reportée.