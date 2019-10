PRESIDENTIELLE : Mohamed Charfi appelle les jeunes à s'impliquer

Mohamed Charfi, président de l’Autorité indépendante de l’élection présidentielle est revenu dimanche à la charge pour appeler les jeunes du Hirak à s’impliquer dans le processus électoral. « Les jeunes du Hirak sont appelés à participer à l’encadrement des bureaux de vote, aux opérations de surveillance et de dépouillement », a déclaré Mohamed Charfi, à l’occasion de l’installation de coordinateurs de l’Autorité au niveau des wilayas du centre du pays. Moahmed Charfi a indiqué que son instance a besoin de 500.000 personnes pour prendre en charge l’opération d’encadrement le jour du scrutin. Et alors que la révision exceptionnelle des listes électorales arrive à son terme aujourd’hui à minuit, Mohamed Charfi n’a pas exclu la possibilité de prolonger le délai de cette opération « En principe il n’y a pas de prolongement du délai selon la loi, mais nous n’avons pas encore pris une décision définitive, en raison des dernières évolutions », dira-t-il. Pour rappel, Mohamed Charfi avait lancé samedi un appel aux jeunes du Hirak pour leur demander de "l’aider" dans sa mission en tant que président de l’Autorité en charge de l’organisation et des surveillances du processus électoral.