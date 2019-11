PRESIDENTIELLE : Les enfants de chouhada annoncent leur soutien à Benflis

La très influente ONEC a annoncé dimanche son « soutien absolu » », à la candidature d’Ali Benflis, pour la présidentielle du 12 décembre prochain invitant par ailleurs les algériens à « se rendre massivement aux urnes le 12 décembre » Les secrétaires de wilayas ont signé dimanche un communiqué commun, suite à la réunion d’Alger en date du 19 novembre dans lequel, ils appellent les adhérents de l’ONEC à voter le 12 décembre pour Ali Benflis, lui-même fils de Chahid. « Ali Benflis a rendu une visite de courtoisie au siège de l’ONEC et s’est réuni avec sa direction et après un long débat, cette dernière a décidé de soutenir sa candidature », lit-on dans le communiqué qui appelle par ailleurs « la famille du Chahid à se rendre massivement au bureau de vote pour ne pas donner l’opportunité aux partisans de la Fitna de nuire à l’unité de l’Algérie et à sa stabilité » L’ONEC rend également hommage à l’Armée « pour son rôle dans la sauvegarde des institutions du pays et sa stabilité ainsi que l’accompagnement du Mouvement populaire »