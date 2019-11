PRESIDENTIELLE : Le développement du Sud et la valorisation de l'université mis en avant

Le candidat du Mouvement El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a indiqué, lors d'un meeting à Alger, que le pays "a besoin de son élite, notamment universitaire" pour construire de véritables institutions, s'engageant à donner la chance aux diplômés universitaires de prendre part à cette entreprise. Il s'est engagé, devant les étudiants présents, à "donner la chance aux diplômés universitaires de prendre part à la construction des institutions de la nouvelle République", soulignant que le projet de République qu'il ambitionne de réaliser en cas de victoire à la présidentielle du 12 décembre "ne saurait se concrétiser sans la participation des universitaires". Le prétendant à la magistrature suprême s'est engagé à ouvrir de grands chantiers, à mettre en place des centres d'écoute et de débat et à encourager le dialogue en associant tous les acteurs et toutes les compétences nationales à tous les niveaux en vue de définir les contours et les fondements de l'Algérie nouvelle. Lui emboitant le pas, le candidat Ali Benflis s'est engagé, lors d'un meeting à Ghardaïa, à être le "rassembleur" des Algériens, s'il venait à être élu président de la République, tout en mettant en garde contre les "discordes" qui menacent le pays. Le leader du parti de Taliou El Houriyet a déclaré que l'Algérie, qui fait face à "des difficultés", est menacée par "des discordes et des dangers", appelant à "s'attacher au nationalisme et à l'unité, et à rester fidèle au serment des chouhada". Le prétendant à la magistrature suprême a promis d'ouvrir "un dialogue élargi aussi bien avec l'ensemble de la classe politique qu'avec ceux qui s'opposent à cette élection pour regagner la confiance du peuple qui n'a plus foi en ces politiciens".