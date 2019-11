PRESIDENTIELLE : Le FLN appuiera le candidat proche de son programme

Le FLN fera connaître le nom du candidat qu’il soutiendra pour la présidentielle du 12 décembre une fois la liste des postulants à la magistrature suprême rendue publique par l’ANIE et validée par le Conseil constitutionnel, selon son SG par intérim. Le secrétaire général par intérim du parti Ali Seddiki, qui s’est exprimé dans la presse samedi, ajoute que le choix se fera également en fonction de la proximité du candidat et de son programme avec le FLN et des négociations entre les deux parties. Qui décidera du choix du candidat ? « C’est le bureau politique et en cas de divergences ce sera le Comité central qui sera convoqué en session extraordinaire, précise Ali Seddiki. Sauf que les membres du CC pourraient refuser de se faire imposer un ordre du jour qui se limiterait au choix du candidat, mais exigeront aussi un vote pour désigner le nouveau SG pour remplacer Ali Seddiki, objet de contestation.