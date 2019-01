PRESIDENTIELLE : Le FLN appelle le président Bouteflika à la continuité

Le FLN a applaudi, ce samedi 19 janvier, la convocation, par le président Bouteflika, du corps électoral pour la tenue de la présidentielle le 18 avril prochain, en jugeant que cette décision a mis « fin à la polémique » autour du report du scrutin. Tout en se félicitant de cette décision, le parti majoritaire réitère son appel à Bouteflika pour « continuer à diriger » le pays et « exercer ses hautes fonctions » pour une Algérie « unie, souveraine, réconciliée et prospère ». « La convocation du corps électoral dans les délais légaux constitue un engagement de Bouteflika de se conformer aux dispositions de la Constitution et le respect de la volonté du peuple », affirme le FLN dans un communiqué. Pour l’ex-parti unique, la tenue des présidentielles dans les délais impartis est la « conséquence logique » du système institutionnel mis en place par Bouteflika qui consiste à organiser des élections chaque cinq ans. Le FLN estime que la convocation du corps électorale, est une « réponse forte » et « claire » à tous ceux qui doutaient dans le processus électoral, et les aventuriers qui « voulaient un retour de l’Algérie au point zéro ».