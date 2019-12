PRESIDENTIELLE : L’équipe de l’ENTV violement agressée à Lyon

L'équipe de l'Entreprise publique de télévision (ENTV) chargée de la couverture de l'opération d'élection de la communauté algérienne établie à la ville de Lyon (France), au titre de l'élection présidentielle du 12 décembre, a subi une agression violente commise par la dénommée Sofia Benlemmane. "L'ENTV condamne fermement les actes ignobles et immoraux commis par la dénommée Sofia Benlemmane qui a agressé violement l'équipe de l'ENTV, notamment la journaliste Nedjoua Krika qui était en mission journalistique officielle consistant en la couverture du déroulement de l'opération électorale du 12 décembre chez notre communauté nationale établie à la ville de Lyon en France", a indiqué, dimanche un communiqué de l'ENTV. "En s'apprêtant à entrer au siège du consulat général de l'Algérie à Lyon, la journaliste de l'ENTV a subi une agression physique et morale et des insultes et injures des plus odieuses, montrant la haine et la conduite avilissante de la dénommée Sofia Benlemmane, qui n'a pas hésité à menacer la journaliste, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions" détaille la même source ajoutant qu'elle ne s'est pas contentée de ces agissements mais elle a également proféré des propos attentatoires à l'égard de l'ENTV et les institutions de l'Etat". Certaines parties qui prétendent, ajoute le communique, défendre la liberté d'expression et d'opinion, restent muettes quand il s'agit de dénoncer les violations de ces droits par d'autres personnes. "L'ENTV se réserve le droit de poursuite judiciaire contre la dénommée Sofia Benlemmane qui a enfreint le droit le plus élémentaire consacré par toutes les Constitutions et les lois, en l'occurrence la liberté d'expression, y compris le droit à l'abstention ", a conclu le communiqué.