PRESIDENTIELLE : L’Autorité nationale des élections installe son bureau

L’Autorité nationale des élections (ANE) a installé ce lundi son bureau national lors de sa première réunion qui se tient encore à l’hôtel El Djazair (ex Saint Georges) a-t-on appris de sources concordantes. Ainsi, le bureau est composé notamment du Dr Bekkat Berkani choisi parmi les «compétences professionnelles», du journaliste Ali Draa, puisé parmi les «personnalités nationales», et Abdelhafid Milat issu des «compétences universitaires». Le bureau national de l’autorité nationale des élections dont le décret vient d’être publié au journal officiel, est composé également de Madjid Blilta chargé des «documents, de la programmation juridique et la recherche», de Ouali Ben Zaidi auquel est confiée la mission de l’installation des bureaux de wilaya et d’Amel Dassi au titre de représentante de la communauté algérienne à l’étranger. Pour r appel, l’article 54 du décret de sa création, stipule que l'Autorité est chargée de «procéder à la tenue du fichier national du corps électoral et des listes électorales des communes et des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger, outre la réception et l'examen des dossiers de candidatures pour le poste de président de la République. Elle aura également pour mission le contrôle du financement de la campagne électorale».