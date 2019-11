PRESIDENTIELLE : L'ANIE s'engage à garantir une élection "régulière et démocratique"

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a réaffirmé, par la voix de son président Mohamed Charfi, son engagement à veiller à ce que l'élection présidentielle, prévue le 12 décembre, soit "régulière et démocratique". Intervenant lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce de la liste des candidats à la prochaine Présidentielle, M. Charfi a indiqué que l'ANIE "s'engage à garantir une élection régulière et démocratique", soulignant que "ses membres sont mobilisés pour préserver le choix du peuple". A une question sur ses pronostics concernant le taux de participation à cette Présidentielle, il a expliqué que l'ANIE "s'emploie à convaincre les citoyens que les pratiques qui étaient à l'origine de son abstention seront supprimées", affirmant que des "efforts colossaux seront déployés pour le déroulement d'une élection régulière". Par ailleurs, il a annoncé la présentation, la semaine prochaine, d'un exposé détaillé" sur le fichier électoral national, soulignant que "ce qui était considéré auparavant comme impossible est devenu aujourd'hui une réalité et un acquis pour l'Algérie".