PRESIDENTIELLE : L’ANIE n’a averti aucun candidat

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a affirmé, dimanche, qu’elle n’a adressé aucun avertissement ou mise en demeure à l’un des candidats à la Présidentielle pour non respect du programme de la campagne électorale ou de la Charte d’éthique des pratiques électorales, tel que relayé sur des réseaux sociaux. Dans une déclaration à la Presse, Ali Draa, chargé de l’information de l’ANIE, a précisé que « l’ANIE est un organe chargé de l’organisation de la Présidentielle et joue un rôle d’apaisement en cas de problème, et n’a nullement de pouvoir dissuasif ». Qualifiant ces informations de « pure fabulation », M. Draa a déclaré que l’ANIE était « en contact permanent avec les médias, tous types confondus, et communique avec la presse en toute transparence et sincérité ». Les journalistes sont quotidiennement présents au niveau du siège de l’Autorité pour le suivi de la campagne électorale et de tout le processus des élections, et posent autant de questions qu’ils veulent, a-t-il ajouté. « L’ANIE dément catégoriquement les informations publiées par certains médias sociaux sur de prétendus avertissements ou mises en demeure adressés à certains candidats à la Présidentielle », a soutenu M. Draa pour qui « il s’agit là de fake news, ni plus ni moins ».