PRESIDENTIELLE : Ghoul appelle le Président à se présenter en 2019

Amar Ghoul, président de Tajamou’e Amel El Jazair (TAJ), a appelé, ce samedi 23 juin, le président Abdelaziz Bouteflika à se présenter pour un cinquième mandat en 2019. « Ces derniers jours la presse m’a cassé la tête en m’interrogeant sur la présidentielle. Il est étrange qu’on nous interroge sur notre position. Nous avons dépassé cette phase. Nous confirmons aujourd’hui, ce que nous avons toujours dit depuis la création du parti, notre fidélité et notre soutien au président Bouteflika. Ce soutien et cette fidélité sont constants et permanents loin de toute surenchère, troc, doute ou hésitation. Nous appelons le président de la République à poursuivre son parcours dans la direction du pays en s’engageant dans un nouveau mandat. Il doit continuer les réformes, renforcer les acquis, répondre aux demandes légitimes exprimées sur la scène (publique), s’adapter aux aspirations nouvelles de nos jeunes et de notre peuple, consolider la stabilité et la sécurité du pays et affronter les dangers », a déclaré Amar Ghoul, lors de la réunion des cadres du parti, au siège de TAJ, à Alger, pour préparer le premier congrès, prévu durant la deuxième moitié de l’année 2018. Amar Ghoul a exhorté les partis de « la majorité présidentielle », comme le FLN, le RND et le MPA, à reprendre les réunions de coordination pour « garantir le succès de la présidentielle » de 2019. Il a également appelé la société civile, le mouvement associatif et les ex-Organisations de masse (UGTA, UNPA, UNFA, etc) à se rassembler autour du choix du 5ème mandat pour Bouteflika.