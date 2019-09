PRESIDENTIELLE : Gaïd Salah annonce ‘’sécurisation approchée’’

« Nous avons fait le serment devant le peuple algérien, de réunir toutes les conditions idoines pour la tenue des élections présidentielles, et nous serons avec la volonté d’Allah Le Tout-Puissant au rendez-vous, en garantissant tous les facteurs de sécurité et de quiétude pour que le peuple algérien puisse jouir de son droit et exercer son devoir électoral, à travers la maitrise effective sur le terrain et le déploiement total et étudié des différentes forces de sécurité sur tout le territoire national, à même de sécuriser entièrement les élections présidentielles, pour être un fruit mûr et honorable, à même de prendre en charge la concrétisation de la revendication populaire insistante à travers l’élection d’un Président de la République qui jouit d’un fort soutien populaire lui permettant de s’acquitter de ses grandes responsabilités constitutionnelles », a indiqué le vice-ministre de la Défense nationale dans son discours prononcé depuis la 3e Région Militaire à Béchar. « Il s’agit d’une responsabilité d’extrême importance, en parfaite adéquation avec les aspirations légitimes du peuple algérien, qui sera sans nul doute à la hauteur de la grandeur de l’Algérie et de son histoire nationale riche de hauts-faits et de gloires », a-t-il ajouté.