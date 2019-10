PRESIDENTIELLE : Dépôt des dossiers à partir de samedi prochain

L’Autorité Nationale Indépendante des Elections (ANIE) a annoncé dans un communiqué qu’elle commencerait dés samedi prochain la réception des dossiers des personnes ayant retiré les formulaires. Pour ce faire, elle invite les quelque 140 postulants à se rapprocher de ses locaux au palais des Nations pour y déposer leurs dossiers et signer les documents officialisant leurs intentions de se porter candidats à la présidentielle, conformément au décret présidentiel relatif à la convocation du corps électoral. L’instance de Mohamed Charfi précise que les personnes concernées, doivent prendre rendez-vous pour être reçues et remplir la fiche de renseignement du candidat et de ses accompagnateurs ainsi que les numéros d’immatriculation de leurs véhicules. Du coup, les Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Abdelaziz Belaid, Abdelkader Bengrina et les 130 autres postulants seront attendus la semaine prochaine chez l’ANIE pour y formaliser le, dépôt de leurs dossiers. Et conformément à l’article 141 de la loi organique relative aux élections, l’instance de Mohamed Charfi dispose d’un délai d’une semaine pour éplucher les dossiers et arrêter la liste définitive des candidats qui auront rempli les conditions légales de candidature. De sources informées, seuls cinq postulants à l’heure qu’il est, ont pu rassembler les 60 000 signatures qui leur donnent le droit de concourir le 12 décembre prochain.