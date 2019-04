PRESIDENTIELLE DU 4 JUILLET : Début de l'opération de la révision des listes électorales

L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, en prévision de l'élection présidentielle du 4 juillet prochain, a été entamée mardi et durera jusqu'au 23 avril 2019. Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a invité dans un communiqué, tous les citoyens et citoyennes non-inscrits sur les listes électorales et âgés de 18 ans révolus le jour du scrutin, soit le 4 juillet 2019, à demander leur inscription sur la liste électorale de la commune de résidence. Les électeurs ayant changé de résidence doivent, quant à eux, se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation et d'inscription. La demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence.