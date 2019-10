PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Tebboune et Zeghdoud déposent leurs dossiers de candidature

L’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a déposé, ce samedi vers 10 heures son dossier de candidature à la magistrature suprême du pays. A rappeler que mercredi, le SG par intérim du RND, Azzedine Mihoubi, avait inauguré le bal des candidatures, suivi de Abdelkader Bengrina, sous les couleurs de son parti le ‘’Mouvement el Bina’’. A cette occasion, Tebboune a improvisé un point de presse pour exprimer ses remerciements à toutes les personnes qui lui ont accordé leur parrainage et tous les volontaires qui se sont impliqués dans l'opération de collecte de signatures. Pour le candidat indépendant, la seule solution démocratique à la crise actuelle est l’élection présidentielle qui, contrairement à une période de transition qui exigerait la nomination et non l’élection d’une personnalité, permettra au peuple de choisir en passant par les urnes. Dans le même contexte, le président du parti du Rassemblement algérien (RA), Ali Zeghdoud, a aussi déposé, ce samedi, son dossier de candidature à la Présidentielle du 12 décembre au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), sis au Palais des Nations-Club des pins (Alger). M. Zeghdoud est le troisième postulant à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, après le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi et le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina.