PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Tebboune et Benflis se lancent déjà dans la course

En effet, lors d'une conférence de presse organisée pour présenter son programme de 54 points, l'ancien Premier ministre Teboune a promis de faire un effort sur les salaires. Dans ce sens, il s'est engagé à supprimer les impôts à tous les citoyens qui perçoivent des salaires inférieurs à 30 000 dinars. Pour ce candidat qui se présente comme indépendant, cela peut se faire. « Même si l'État perd 15 milliards de dinars de ces impôts, nous avons d'autres sources pour les remplacer », a-t-il fait savoir. Anticipant sur la réaction des adversaires, Tebboune estime que cela n'est pas du populisme. « Ceci n'est pas du populisme, mais un plan de travail bien étudié », précise l'ex-ministre de l'habitat qui dit s'engager à relever le pouvoir d'achat de la classe ouvrière et celui de la classe moyenne. Le candidat malheureux aux présidentielles de 2004 et 2014, Ali Benflis reconnait son déphasage avec une partie de la société. Il affirme que sa candidature « ne plaît pas à l’ensemble des citoyens », ajoutant avec beaucoup de démagogie que « les soucis que peut lui causer sa candidature ne pèsent rien devant les problèmes de l’Algérie qui sont appelés à s’accentuer ». L’ancien premier ministre indique qu’il est un « homme qui croit en la démocratie, un homme qui n’a pas attendu le 22 février pour résister au système », assurant qu'il a la volonté « d’aller plus loin que ce que demande la Révolution démocratique pacifique ». Ali Benflis a tenu à assurer sur ses intentions de changement. « Mon programme se veut celui de l’urgence nationale, sous forme d’une transition globale, ayant pour but la modernisation politique, économique et sociale de la nation », a-t-il indiqué.