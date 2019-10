PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Rabehi met en garde contre les "fake news"

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi a mis en garde, lundi à Alger, les professionnels de l'information contre le risque "de tomber dans le piège des fake news" (fausses informations). Invité du forum du quotidien Echaab, consacré à "la fausse information et les moyens de la juguler", M. Rabehi a indiqué qu'"à l'approche de la campagne électorale pour la présidentielle, la mission des professionnels de l'information et des médias s'avère difficile, car ils seront non seulement appelés à produire des informations précises, fiables et sourcées, mais également à ne pas tomber dans le piège des "fake news", qui sont malheureusement relayées, voire amplifiées par certains". L'Algérie qui "défend les valeurs d'ouverture et de liberté y compris la liberté de la presse, à l'instar des autres pays aux traditions démocratiques séculaires, ne tolérera pas la propagation des "fake news", vu les graves dérapages qui en découlent, dont l'entrave aux libertés et aux acquis démocratiques", a-t-il soutenu. Pour faire face à ce "+venin+ qui empoisonne les échanges sur les réseaux sociaux, il y a deux solutions: la première est détenue par les professionnels auxquels incombe la responsabilité de lutter contre ce phénomène, par la performance professionnelle et le respect des règles d'éthique professionnelle, et la deuxième est la contribution des personnes, qui sont appelées souvent par engagement civil ou social, à servir l'intérêt général et il s'agit là précisément des citoyens", a-t-il fait savoir.