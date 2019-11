PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Mihoubi promet d'installer le Conseil supérieur de la Jeunesse

Le candidat à la présidentielle, Azzedine Mihoubi s'est engagé, jeudi depuis Guelma, à installer le Conseil supérieur de la Jeunesse s'il venait à être élu président de la République. S'exprimant lors d'un meeting populaire animé à la maison de la culture, Abdelhamid Chafai, M. Mihoubi a précisé que le Conseil qui sera composé d'un nombre limité de jeunes compétences algériennes, prendra en charge la mise au point d'une nouvelle conception pour la gestion du dossier "jeunesse" et son intégration dans les différentes politiques. Il a également insisté sur "la nécessité de réviser l'ensemble des mécanismes de gestion de l'Etat afin que les jeunes puissent bénéficier de leurs droits à savoir, l'emploi, les promotions, l'accès aux postes clés et l'opportunité de devenir des producteurs réels". "Actuellement, les jeunes sont perdus entre la Harga (émigration clandestine) et la Hogra (mépris et marginalisation)", d'où la nécessité d'une prise en charge "véritable" de leurs revendications à travers la concertation entre l'ensemble des acteurs. Mettant l'accent sur l'importance du dialogue en tant qu'"option idéale pour le règlement de tout différend", M. Mihoubi a indiqué que "le recours à la rue ne mène nul part". Au volet économique, le candidat du Rassemblement national démocratique (RND) s'est engagé à revoir les mécanismes régissant l'investissement agricole, en octroyant notamment les terres à ceux qui l'exploitent, ainsi qu'à accompagner les entreprises industrielles publiques à travers des partenariats fructueux et la modernisation des outils de production.