PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Les candidats promettent l'ouverture de l'économie

Depuis El-Bayadh où il a tenu un meeting, M. Bengrina a relevé l'importance de "gagner la bataille de la sécurité alimentaire pour préserver la souveraineté et la stabilité de l'Algérie", qui n'est pas en mesure, selon lui, de "subvenir à tous les besoins alimentaires du peuple en cas de crise". Abondant dans le même sens, le candidat du Front Al-Moustakbal a réaffirmé son engagement à libérer l'économie et les initiatives, appelant les citoyens à ne pas prêter oreille aux discours d'intimidation. Pour lui, l'Algérie "ne traverse pas une crise financière, elle dispose de tous les moyens pour réaliser la prospérité à son peuple". Le candidat du parti du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi a axé à Illizi son discours électoral sur son projet "rêve du Sahara" qui vise à relancer le développement dans la Région. Il a estimé que le Sud constitue l'alternative réelle de l'Algérien pour les décennies à venir, relevant les potentialités dont dispose la Région, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'énergie solaire. Le candidat à la présidentielle a fait savoir, à ce propos, que son projet prévoit la création d'une agence nationale de l'investissement des régions du Sud, qui consiste à étudier les différents projets d'investissement. M.Mihoubi n'a pas manqué, cependant, d'insister sur l'importance de la tenue de l'élection présidentielle, précisant que l'Algérie se dirige vers une élection décisive. "Polémiquer quant à sa tenue est une question dépassée", a-t-il dit. Le postulant à la magistrature suprême a souligné, à ce propos, qu'il est impossible d'ignorer les doléances du peuple consistant à aller vers des réformes politiques et économiques.