PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Les 5 candidats signent la Charte d’éthique

Ainsi, Abdelmadjid Tebboune, Ali Benflis, Azzedine Mihoubi, Abdelkader Bengrina et Abdelaziz Belaïd ont signé ce samedi le document qui détermine les obligations éthiques des candidats durant la campagne qui démarrera officiellement aujourd’hui dimanche 17 novembre. Évoquant récemment le contenu de cette charte d’éthique, le chargé de communication de l’ANIE, M. Ali Draâ, indiquait qu’il s’agit, entre autres, d’engagements qui soulignent l’obligation pour les candidats et les partis qui participent aux élections de faire des déclarations véridiques, de s’abstenir de tous propos diffamatoires, insultes ou invectives envers d’autres candidats ou acteurs du processus électoral. Ils doivent s’abstenir aussi de toute déclaration erronée concernant les résultats officiels du scrutin. En outre, les candidats et les partis politiques s’engagent au respect des réunions et des programmes des meetings de campagne validés par l’ANIE. S’ajoute le respect strict des espaces publicitaires et des modalités y afférents durant la campagne électorale. Ils s’engagent aussi à s’abstenir de tout usage malveillant des attributs de l’Etat et à respecter l’interdiction d’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, de même que les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, à des fins de propagande électorale. S’interdire toute action susceptible de perturber le bon déroulement de la campagne électorale ou encore l’utilisation de moyens détournés pour contraindre ou inciter à voter, fait partie également des engagements des candidats et des partis, qui ne doivent pas en outre recourir, en période de campagne électorale, à l’utilisation des moyens et privilèges dont ils disposent au titre de leur position ou fonction.