PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Le parti TAJ annonce sa participation

Le Conseil national du parti Tajamou Amel El-Djazaïr (TAJ) a décidé ce samedi de participer à la Présidentielle prévue le 12 décembre prochain, mandatant son bureau politique pour définir les modalités et mécanismes de sa participation, a indiqué un communiqué de TAJ. Réuni en session extraordinaire au siège du parti à Dely Brahim pour passer en revue les derniers développements de la scène politique et examiner la situation interne du parti, le Conseil national de TAJ « a décidé, unanimement, de participer au scrutin présidentiel, et de mandater son Bureau politique pour définir les modalités et les mécanismes de sa participation », a précisé le communiqué, dont une copie est parvenue à l’APS. Dans ce contexte, le Conseil national du parti TAJ a en effet exhorté le peuple algérien à « prendre part à ce rendez-vous électoral pour mener à bien cette halte historique et permettre au pays une sortie de la situation actuelle », appelant « les militantes et militants à y adhérer massivement pour réussir le choix du parti lors de cette échéance », a ajouté la même source. A noter que lors de cette session extraordinaire, où il a été décidé d’organiser « un Congrès national extraordinaire après la tenue de la prochaine Présidentielle, M. Abdelhalim Abdelouahab a été plébiscité président de TAJ par intérim ».