PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Le FLN ne soutient aucun candidat

C’est la décision qu’a prise le parti à l’issue de sa réunion tenue à huis clos, à Oran, et présidée par son secrétaire général par intérim, Ali Seddiki. Selon une source responsable auprès du bureau politique du parti, le secrétaire général par intérim du vieux parti a défendu bec et ongle la décision de ne pas soutenir un des prétendants au prochain scrutin, bien que deux d’entre eux appartenaient à cette formation, en l’occurrence Abdelmadjid Tebboune et Ali Benflis. Pour Seddiki, ce qui importe le plus c’est d’unir les rangs du FLN, de voir les Algériens participer massivement aux élections pour élire le futur président affirmant que sa formation félicitera celui ou celle que les Algériens choisissent le 12 décembre prochain. A propos du 11e congrès du parti, la même source a souligné qu’il devra avoir lieu début 2020. Il sera ainsi question d’élire des nouveaux membres du comité central et un nouveau bureau politique. Par ailleurs, Seddiki a pris ses distances avec l’ancienne direction du parti et certains membres du BP, dont des ministres impliqués dans des affaires de corruption et parmi ceux qui sont actuellement derrière les barreaux à la prison de El Harrach. « Le FLN ne disparaîtra pas…Le FLN est une école et nous devons être sûrs que notre parti est robuste et peut résister face à diverses crises qui le secouent », a-t-il insisté.