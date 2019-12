PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : La participation massive, un revers pour les ennemis

Lors de sa visite à cette wilaya de Sétif M. Rabehi a déclaré que "A quelques jours d'un rendez-vous où les Algériens sont attendus pour élire un président en toute démocratie et transparence, nous avons été témoins avant cette date cruciale d'un sursaut du peuple à travers l'ensemble du territoire national pour dénoncer vivement et avec force la tentative désespérée du Parlement européen de s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie et influencer le processus démocratique qu'elle adopte". Le Ministre de la communication a affirmé que "Ni les voix égarées, ni les mercenaires ou l'indécence de ceux qui rêvent de s'ériger en tuteurs d'un peuple souverain et grand, ne peuvent semer la confusion dans les décisions des Algériens ou entraver leurs démarches unies pour prendre en charge leurs affaires et décider de leur avenir", a ajouté le ministre. Après avoir rappelé "la solidité sans cesse croissante de la relation entre le peuple algérien et son armée", M. Rabehi a rappelé que cette solidité se manifeste "à chaque fois que les circonstances exigent l'unification des rangs pour l'intérêt du pays et faire face aux tentatives d'ingérence flagrante dans nos affaires et d'entrave du processus de construction d'une nouvelle ère par les voix et les efforts des Algériens fidèles et libres". Le ministre a souligné dans ce contexte que "les masquent tombent l'un après l'autre, mettant ainsi à nu ceux qui sont dérangés par la cohésion innée entre le peuple et son Armée nationale populaire (ANP) qui a tenu son engagement à assurer le soutien inconditionnel et l'accompagnement indispensable pour la concrétisation des décisions et des choix du peuple".